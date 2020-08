Danneggia auto, ferisce un uomo e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Tutto è cominciato da una chiamata al 112, per un soggetto in escandescenze che stava danneggiando due auto. La prima è una Ford Fiesta che lo stesso aveva noleggiato dalla Sebino Car di Endine Gaiano (ma che non si accendeva perché aveva dimenticato i fari accesi per diverse ore) a cui danneggiava alette parasole, tergicristallo, batteria e tappo del serbatoio. La seconda una Ford Focus ritrovata con diversi graffi sulla carrozzeria a cui danneggiava tergi cristallo e tappo del carburante.

Non solo: nel tentativo di fermare H. M., classe 1979, celibe, disoccupato noto alle forze dell’ordine, un altro uomo, L. R., 53 anni, veniva colpito con una testata sul setto nasale riportandone la frattura e venti giorni di prognosi all’ospedale di Piario.

Per questo l’aggressore è stato arrestato nella tarda serata di giovedì (6 agosto) in via Tonale a Endine Gaiano dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Clusone. Appena giunta la pattuglia, quest’ultimo si scagliava contro uno dei militari causandogli escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in una settimana dal personale dell’ospedale bergamasco.

Al termine del rito direttissimo, che si è svolto venerdì mattina, l’arresto è stato convalidato.