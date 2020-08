Boltiere: novità importanti per la fibra ottica

In questi mesi molti cittadini si sono chiesti il perché a Boltiere ancora oggi non sia presente una rete di fibra ottica. Buone notizie in questo campo sono però nell’aria.

È di questi giorni la richiesta effettuata da Telecom Italia e pervenuta al Comune di Boltiere per poter installare sul suolo pubblico l’infrastruttura che garantisce un’altissima velocità di trasferimento dei dati.

Il lockdown degli scorsi mesi, e il conseguente intensificarsi della necessità di velocità nel trasferimento dati per le attività sia di smartworking che di didattica a distanza, ha portato amministrazione comunale e molti privati cittadini a richiedere a gran voce l’installazione sul territorio comunale della rete in fibra ottica.

In questi mesi, tutti abbiamo potuto constatare come queste infrastrutture siano estremamente necessarie e fondamentali per il futuro dei nostri territori e delle nostre generazioni. Il diffondersi del Covid-19 ha, quindi, accelerato queste necessità già tuttavia manifestate più volte sia dalla popolazione che dall’unità di governo di Boltiere.

I lavori di scavo per la posa della linea e di installazione delle cosiddette “centraline di prossimità”, inizieranno all’inizio dell’autunno. Boltiere quindi non sarà più zona bianca.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere