Bimbo sospetto Covid al Cre di San Colombano: tutti in quarantena

C’è un bimbo che si sospetta sia positivo al Covid-19 al Cre organizzato all’oratorio di San Colombano a Valtesse, all’interno dell’iniziativa in collaborazione con il Comune di Bergamo. Per questo motivo il centro ricreativo estivo è stato momentaneamente sospeso e gli altri bambini e gli educatori sono in isolamento domiciliare.

L’Ats di Bergamo ha comunicato alle famiglie che è stato effettuato il tampone al piccolo frequentatore del Cre e, in attesa dell’esito (previsto per venerdì), per tutti è scattata la quarantena. Che sarà sospesa in caso di negatività del bambino, ma che si prolungherà se risulterà positivo e l’esame dovrà in quel caso essere effettuato su tutti i partecipanti.

La segnalazione all’Ats è arrivata dal pediatra di riferimento del bambino, comunicazione che ha fatto partire tutto l’iter previsto per la gestione dei casi sospetti.