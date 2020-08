Si avvicina il weekend d’agosto. Sotto quale cielo? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

Un’isolata area di bassa pressione, centrata sullo Ionio, continua a favorire l’ingresso in quota di correnti fredde, responsabili di marcata instabilità sui settori centro-meridionali e adriatici del Paese. L’aumento dei valori pressori al Nord garantirà generali condizioni di bel tempo, ma non mancheranno fenomeni d’instabilità pomeridiana lungo i rilievi Alpini e Prealpini. In Lombardia condizioni di bel tempo e temperature in aumento. Fenomenologia pomeridiana sui settori settentrionali centro-orientali associata a precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Venerdì 7 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nuvolosità cumuliforme in sviluppo pomeridiano su Valtellina, Orobie e Gardesano darà luogo a precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dalla serata.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 19/21°C. Valori massimi in lieve aumento compresi tra 31/33°C.

Sabato 8 agosto 2020

Tempo Previsto: generali condizioni di bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali, Valtellina, Orobie, Alto bresciano e Gardesano per nuvolosità cumuliforme, in graduale aumento durante le ore centrali della giornata, ma senza fenomenologia significativa associata.

Temperature: valori minimi in lieve aumento compresi tra 20/22°C. Valori massimi in aumento compresi tra 32/34°C.

Domenica 9 agosto 2020

Tempo Previsto: qualche nube al mattino su Alta Valtellina in un contesto di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Durante le ore centrali della giornata, graduale aumento della nuvolosità bassa su Orobie, rilievi bresciani e Gardesano con debole fenomenologia associata, in attenuazione dalla serata.

Temperature: valori minimi in aumento compresi tra 22/24°C. Valori massimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 32/34°C.