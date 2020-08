Atalanta, doppia seduta a Zingonia per prepararsi al Psg: Gollini si allena a parte

Si fatica al centro sportivo Bortolotti. Il caldo ha allentato la morsa e non si sono più registrate le temperature tropicali della scorsa settimana, ma a Zingonia si continua a sudare.

Gli uomini di Gasperini mercoledì 5 e giovedì 6 agosto hanno svolto la doppia seduta di lavoro mattino-pomeriggio in vista dell’impegno di mercoledì 12 a Lisbona col Psg, il quarto di finale di Champions League.

Per Gomez e compagni sono aumentati i carichi di lavoro: l’obiettivo è di mettere benzina nelle gambe per il match storico in terra portoghese.

Gollini, fermato sabato scorso da un infortunio al ginocchio dopo uno scontro con Gosens, si è allenato a parte: la speranza è di un recupero dell’ultima ora che gli permetterà di scendere in campo contro i francesi.

Unico sicuro assente a Lisbona è Josip Ilicic.

Venerdì niente allenamento: i nerazzurri osserveranno un giorno di riposo. I lavori a Zingonia riprenderanno solo sabato 8 agosto.

