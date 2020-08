Sei mai stata sulla luna? Mina o 300: la tv del 6 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 6 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Sei mai stata sulla luna?”. Paolo Genovese dirige Raoul Bova, Liz Solari, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, Neri Marcorè e Sabrina Impacciatore in una commedia romantica, ambientata nelle campagne pugliesi.

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino…

RaiTre alle 21.20 riproporrà “In arte Mina”, il programma, con Pino Strabioli, dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la replica di “Zelig”.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Due donne e un segreto”; su Rete4 alle 21.25 “Mamma mia!”; su Italia1 alle 21.30 “300”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dead Ant”; su La5 alle 21.05 “Step up”; su Iris alle 20.55 “Ballistic”; e su Italia2 alle 21.15 “Batman”.

Su Rai4 alle 21.20 andrà in onda la serie “Il principio del piacere”. In tre città dell’Europa Orientale vengono rinvenute, lo stesso giorno, parti di cadaveri di giovani donne. Tre detective indagano ai casi, arrivando alla conclusione che gli omicidi sono collegati, ma collaborare a un’indagine che coinvolge tre nazioni non sarà semplice.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Di-stanze musicali”. L’esperienza anomala del fare musica rispettando il distanziamento sociale, indossando dispositivi individuali di protezione in un auditorium vuoto di pubblico. OSN con il maestro Gatti impegnati nel trovare soluzioni per permettere l’esecuzione in sicurezza senza alterarne l’alto profilo artistico.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Real Time alle 21.20 “Vite al limite” su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Vodafone Battiti live”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.