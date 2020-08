Sagre in sicurezza: ad agosto polpo alla brace, fiorentina e gnocchi ripieni

Per gli amanti delle feste e delle sagre non tutto è perduto. A seguito dell’emergenza Coronavirus, quest’estate molte grandi manifestazioni che tradizionalmente animano la Bergamasca sono state annullate, ma alcune realtà sono riuscite comunque a organizzarsi.

Nel rispetto delle restrizioni anti-Covid a Bergamo e provincia vengono promosse diverse iniziative per trascorrere serate conviviali in compagnia: Bergamonews vi propone una panoramica degli eventi sul territorio orobico.

BERGAMO

Per tutto il mese di agosto nelle sere di venerdì, sabato e domenica negli spazi dove tradizionalmente si svolge la festa della Madonna della Castagna si terrà la sagra di San Rocco. Si potrà gustare buona cucina e stare in compagnia osservando le restrizioni anti-Covid. Rispetto alla location abituale, la kermesse si sposta nella più ampia area dietro al santuario contando sul gruppo di volontari che tutti gli anni si adopera per la buona riuscita dell’evento.

Dal 7 al 9 agosto allo Spazio Polaresco di Bergamo si terrà la sagra del cinghiale e della fiorentina. L’orario di apertura è dalle 18 alle 23.30 tutti i giorni per un week-end all’insegna dei gusto e del divertimento per tutte le età.

Una festa di sapori dedicata ai cavalli di battaglia della cucina tradizionale toscana.

I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione.

Per prenotare bisogna compilare l‘apposito modulo online, telefonare al numero 3495382384 oppure inviare un’e-mail a streetfood@leofficineculturali.it

PROVINCIA

A Clusone si terrà “In montagna con gusto”. L’iniziativa è organizzata da Comap, l’associazione degli ambulanti di Bergamo, in collaborazione con il Comune e Turismo Pro Clusone nel rispetto delle normative anti-Covid.

Mercoledì 12 agosto l’appuntamento è al campo sportivo, dove verrà trasmessa in diretta la partita fra Atalanta e Paris Saint Germain, valida per i quarti di finale di Champions League. Per tutta la serata sarà attivo servizio ristoro sia per i tifosi sia per chi volesse semplicemente trascorrere piacevoli momenti in allegria.

Da giovedì 13 a sabato 15, invece, ci si sposta in piazza Manzù dove, dalle 10 alle 24, tutti i giorni saranno allestiti stands dedicati alla buona cucina, aperti per tutto l’arco della manifestazione e quindi ideali per il pranzo, la cena o un appetitoso break. La scelta è ampia e spazia fra specialità nazionali e non solo. Un ruolo da protagonista spetterà ai piatti tipici bergamaschi come casoncelli, polenta e grigliata di carne oltre agli immancabili panini con salamella, ma si potranno trovare anche arrosticini abruzzesi, sfiziosità siciliane, cucina messicana e il kurtos, dolce ungherese.

Saranno disponibili tavoli al coperto, comodamente utilizzabili anche in caso di maltempo: per gestire tutto al meglio si consiglia di prenotare telefonando al numero 3270413017 oppure inviando un’e-mail a comap.eventi.fa@gmail.com.

Non mancheranno eventi collaterali pensati per il pubblico di ogni età. Giovedì nel pomeriggio saranno in scena gli artisti di strada, che si esibiranno per le vie e le piazze del centro storico (kermesse organizzata in collaborazione con Archimede Eventi), mentre venerdì ci sarà una serata musicale. Sabato, invece, alle 16 in piazza Orologio si potrà assistere a “Ferragosto medievale”, con rievocazione storica e palo della cuccagna con il gruppo folkloristico Astorica e gli antichi mestieri.

Dal 6 al 9 agosto allo Spritz&Burger di Albino si terrà il festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Tre giorni nei quali si potranno degustare due delle più conosciute prelibatezze di pesce, nel contesto dello Spritz&Burger di Albino, con ampio parcheggio ed immerso nel verde direttamente sulla pista ciclopedonale dalla Val Seriana.

Si potranno gustare carne alla griglia, polpo alla brace (panino o piatto), fritto misto di pesce, burger da 200gr, birre selezionate, servizio bar & cocktail. Ad accompagnare il tutto non mancherà buona musica.

Sarà disponibile area con tavoli: i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3476791388 – 340.0693829.

È disponibile servizio di asporto e take away.

Gli orari dell’evento sono: giovedì dalle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 11 del mattino (orario continuato a pranzo e cena). Per informazioni: info@labergamasca.net

Dal 19 al 23 agosto a Perola di Albino si terrà la special edition della sagra degli gnocchi ripieni. Torna anche quest’anno l’appuntamento gastronomico della Trattoria Moro, legato alla tradizione della buona cucina casalinga bergamasca. La cucina sarà aperta tutte le sere alle 18.30 per la cena e la domenica anche alle 12 per il pranzo: verranno proposti cinque giorni di buon cibo e dimostrazioni di arti e mestieri dal vivo.