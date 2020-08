Ricoverata a Bergamo dopo la caduta in piscina: muore bimba di 3 anni

Aveva solo tre anni la bambina morta giovedì mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza martedì dopo essere stata soccorsa nella piscina dell’abitazione della sua famiglia a Piacenza.

La piccola era in compagnai dei genitori quando, per cause da accertare, è finita in acqua. Quando la mamma se n’è accorta, la piccola è stata soccorsa ed è stata chiamata l’ambulanza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sul caso sono in corso le indagini della polizia e della squadra mobile di Piacenza.

Pochi giorni fa al Papa Giovanni si è spenta Binda Ba, la bambina di undici anni di Costa Volpino deceduta dopo tre giorni di agonia dopo un bagno nel lago a Pisogne.

A inizio luglio sempre nel Piacentino un altro bambino, di due anni, era morto dopo un episodio molto simile: anche in quel caso era stato tirato fuori dall’acqua e soccorso, poi è deceduto in ospedale un paio di giorni dopo. Un altro dramma si era consumato a metà luglio nel ferrarese: un bimbo di 4 anni è annegato in piscina in un agriturismo a Bosco Mesola. In questo caso la procura di Ferrara ha notificato avvisi di garanzia, con l’ipotesi di omicidio colposo, a carico della madre e del titolare della struttura: atti dovuti, per eseguire l’autopsia sul corpo del piccolo.