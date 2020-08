Rapinò quindicenne della bicicletta al Villaggio degli Sposi: denunciato 23enne

Lo scorso 27 luglio, insieme a tre complici, si era reso protagonista di una rapina ai danni di un quindicenne nel quartiere cittadino del Villaggio degli Sposi: ora per un 23enne ecuadoregno, residente in città, è scattata la denuncia da parte della Polizia di Stato.

Personale della Squadra Volanti, infatti, lo ha identificato e rintracciato dopo alcuni giorni di indagine, denunciandolo per rapina impropria.

Il fatto è avvenuto in via Guerrazzi dove il giovane, insieme ad altri 3 ragazzi, si era avvicinato a due adolescenti intenti a parlare su una panchina: a uno dei due aveva chiesto in prestito la bicicletta, per sbrigare una commissione urgente, riuscendo a convincerlo dopo aver lasciato come garanzia il proprio cellulare.

Una volta entrato in possesso della bici, però, i tre complici avevano strappato il cellulare dell’amico dalle mani del quindicenne, dandosi alla fuga.

Inseguito dai due giovanissimi, il gruppetto li aveva convinti a desistere, aggredendoli verbalmente e minacciandoli.

Le indagini degli agenti proseguono per individuare anche gli altri tre responsabili.