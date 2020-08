Nuovo manto innovativo della Limonta per il centro sportivo Pineta

Nuovi campi di calcio in erba sintetica al centro Sportivo Pineta di Olgiate Comasco: oltre al campo a 11 giocatori consegnato ad ottobre nelle ultime settimane sono stati ultimati i lavori per il campo a 7 e il campo da calcetto. Ad affiancare il campo centrale rimasto in erba naturale i tre campi sono stati riqualificati con erba artificiale Trishape, il manto innovativo della Limonta Sport.

Trishape è uno degli ultimi nati nell’azienda di Cologno al Serio, un manto che vanta condizioni di gioco, ai massimi livelli, paragonali ai migliori campi in erba naturale. “Con una combinazione di tre diverse forme di filamento – spiega una nota aziendale – TriShape garantisce ottima copertura visiva del campo, una giocabilità superiore e durata nel tempo grazie alla speciale tecnologia polimerica XQ delle sue fibre. TriShape inoltre trattiene perfettamente l’intaso, riducendo così l’effetto splash tipico dei tradizionali manti artificiali. Ma oltre al manto vero e proprio il campo ad 11, omologato professional, vede la presenza di un sottotappeto elastico e un intaso naturale ed ecocompatibile”.

Il restyling ha interessato l’intero centro sportivo: una nuova recinzione tra il campo a 11 giocatori in erba naturale e l’area parco, per l’allargamento di quest’ultima e per rendere possibile, in futuro, la realizzazione di un percorso sul perimetro del centro sportivo da destinarsi alla corsa e al ciclismo. Piantumato inoltre un filare di Amelanchier tra il campo da calcio e il refettorio per separare la parte sportiva da quella ricreativa. Torri faro per l’impianto di illuminazione a led per i due campi più piccoli e, dopo la stagione estiva, sul campo a 5 verrà innalzata la copertura.