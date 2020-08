Belle giornate, queste prime di agosto a Bergamo e in provincia. Proseguiranno? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un vasto minimo pressorio, avente centro sulle aree ioniche, seppur in fase di colmamento, consentirà l’ingresso di aria fredda in quota e decisa instabilità sulle aree meridionali del Paese. Continua la risalita dell’alta pressione sulle regioni settentrionali, più decisa sui settori centro occidentali. Instabilità pomeridiana sul nord-est italiano associata a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Bel tempo sulla Lombardia con qualche nube a sviluppo pomeridiano sui settori di nord-est. Venerdì aumento dell’instabilità sui rilievi alpini e prealpini che darà luogo a locali fenomeni precipitativi.

Giovedì 6 agosto 2020

Tempo Previsto: bel tempo. Da metà giornata, irregolare sviluppo di nuvolosità cumuliforme su Valtellina, Orobie e Alto Bresciano con probabili precipitazioni associate, localmente a carattere di rovescio/temporale, lungo le aree confinanti il Trentino. Precipitazioni in esaurimento dalla nottata.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 16/18°C. Valori massimi in aumento compresi tra 29/31°C (32°C in area Milanese).

Venerdì 7 agosto 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme su Valtellina e Orobie con possibilità, sui rilievi della bergamasca e del bresciano, di sporadiche precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in dissolvimento serale.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 18/20°C. Valori massimi in aumento compresi tra 30/32°C.

Sabato 8 agosto 2020

Tempo Previsto: irregolarmente nuvoloso sui settori nord-orientali della regione, sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali su Valtellina, Orobie e Gardesano senza fenomenologia significativa.

Temperature: valori minimi stazionari o in lieve aumento compresi tra 18/21°C. Valori massimi in aumento compresi tra 32/34°C.