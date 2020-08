Superquark, Chicago Fire o L’impero dei Luipin? La tv del 5 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 5 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “SuperQuark”. Piero Angela accompagna i telespettatori in un nuovo viaggio fra scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la soap “Come sorelle”. Cahide sta raccogliendo le olive alla tenuta quando incontra Cemal. I due hanno una discussione e lui le dice che avrebbe reso infernale la vita delle figlie se lei non gli avesse obbedito. Azra viene finalmente sottratta a Okan grazie all’intervento di Cemal e Cilem. Ma quest’ultima la ricatta e le ordina di continuare a fare finta di “essere Cilem”.

Aras giunge alla tenuta per riferire a Deren che il padre si prenderà tutta la colpa della truffa e si costituirà, ma ci sarà un violento scontro con Kenan e ciò porterà a una rottura del rapporto tra Deren e Kenan. Cahide, che intende ritrovare le sue figlie, cerca di sfuggire a Cemal ma lo incontra nuovamente per strada. Lui le rivela la verità sull’omicidio di Tekin Malik per mano delle figlie.

RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “I guardiani di Engonia”: durante un evento di gioco d’azione in un castello, dove i partecipanti indossano dei costumi e s’immergono in un mondo di fantascienza per un fine settimana, viene rapita una donna…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Un fragile legame”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “3 – Headed shark attack”; su La5 alle 21.05 “Ti amo troppo per dirtelo”; su Iris alle 20.55 “Fratello dove sei?”; su Italia2 alle 21.15 “L’impero dei Lupin”; e su RaiMovie alle 21.10 “Notte prima degli esami – Oggi”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto lo spettacolo “Rinaldo”. Un pasticcio ben riuscito. Il Rinaldo di Händel della 44ª edizione del Festival della Valle d’Itria, per la prima volta in età moderna nella versione napoletana del 1718; diretto da Fabio Luisi con la regia di Giorgio Sangati che ne fa un allestimento decisamente ba-rock.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 “#Cr4 – La repubblica delle donne. Remix”; su Italia 1 alle 21.30 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 “Sesso, bugie e videotape”; su Mediaset Extra alle 21.15 la miniserie “Padre Pio” e su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.