Maxi controlli della polizia in città: segnalato 39enne autore di tre scippi

Più di 100 persone controllate, 46 veicoli fermati in 7 posti di blocco tra stazione ferroviaria, piazzale Alpini, Malpensata e Borgo Palazzo. Sono i numeri della maxi operazione di vigilanza del territorio che la Questura di Bergamo ha effettuato nel pomeriggio di martedì 4 agosto in città.

Un cittadino tunisino, S.M. del 1981, è stato rintracciato in quanto riconosciuto come autore, nelle settimane scorse, di almeno tre furti di portafogli, di cui due ai danni di persone con fragilità dovute a pregresse patologie, avvenuti tra le zone di Malpensata e Campagnola. Pare che l’uomo, in due casi, dopo aver simulato delle danze davanti alla vittima offrendo contemporaneamente un aiuto, sia riuscito a sfilare con destrezza il portafogli senza che i derubati se ne accorgessero.

Degli accertamenti hanno portato a verificare che lo stesso aveva poi utilizzato le carte di credito sottratte dai portafogli per spese in un bar in zona Campagnola.

Dalla visione delle immagini, con ricerche estese a tutti gli equipaggi, le forze dell’ordine sono risalite alla figura del soggetto fermato dalla volante nel corso dei servizi di controllo del territorio.

Il cittadino tunisino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza mentre l’Ufficio Immigrazione sta verificando la posizione sul territorio nazionale ai fini di ulteriori provvedimenti.