Incredibile Psg, dopo Mbappè si fa male anche Verratti: a rischio per l’Atalanta

Piove sul bagnato in casa Paris Saint-Germain in vista della sfida di mercoledì 12 agosto contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Champions League.

I campioni di Francia, che hanno già perso per infortunio Mbappè e Kurzawa, rischiano seriamente di dover fare a meno anche di Marco Verratti.

L’ex centrocampista del Pescara, infatti, si sarebbe procurato un infortunio muscolare al polpaccio in allenamento, in seguito a uno scontro di gioco.

Al momento non è ancora nota l’esatta entità del problema, ma i tempi stretti non lasciano tranquilli i parigini: per il tecnico Tuchel sarebbe un’altra pesante tegola in vista della sfida ai nerazzurri di Gasperini.

Solo qualche ora prima il centrocampista azzurro aveva messo in guardia i compagni dalle insidie del match contro quella che non ha avuto problemi a definire “una big del calcio italiano”.

Al Psg non sono al meglio nemmeno Icardi e Thiago Silvia, entrambi sostituiti durante la finale di coppa contro il Lione.