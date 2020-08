Gollini, il ginocchio preoccupa: niente lesioni, ma rischia di saltare il Psg

Le notizie sono buone, ma non buonissime. Il ginocchio di Pierluigi Gollini, uscito dopo meno di 5′ dal match con l’Inter dopo uno scontro con Gosens, non ha subito lesioni di alcun genere. È questo è ottimo. Ma il trauma ha causato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio che, a una settimana dal quarto di finale di Champions Col Psg, mette a rischio la presenza del portierone nella gara della storia.

A informare i tifosi sulle sue condizioni è stato lo stesso Gollini sui social: “Il trauma ha causato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio. Ma non ci sono lesioni ai legamenti – ha scritto -. E quindi sarà una corsa contro il tempo. Valuteremo day by day. perché i guerrieri non mollano mai”.

Pierluigi Gollini a terra dopo lo scontro con Gosens

La presenza di Gollini mercoledì prossimo a Lisbona, dunque, è in forte dubbio. Lui stesso parla di “corsa contro il tempo”.

In caso di assenza del numero 95 prenderà il suo posto Marco Sportiello, titolare anche a Valencia lo scorso 10 marzo in occasione del 4-3 che qualificò i nerazzurri alla Final Eight portoghese (anche se allora nessuno sapeva che risvolti avrebbe preso questa assurda stagione…).

L’Atalanta, dunque, potrebbe dover fare a meno anche del suo portiere titolare, oltre a Josip Ilicic che è ormai praticamente impossibile che possa tornare a disposizione di mister Gasperini prima della partenza per Lisbona.