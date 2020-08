Festival Orlando, alla Carrara danza popolare e un laboratorio sull’espressività

In occasione della settima edizione del Festival Orlando, l’Accademia Carrara ospiterà una performance e un laboratorio. La proposta è frutto della collaborazione tra Accademia Carrara, Associazione Immaginare Orlando e Festival Danza Estate.

Mercoledì 5 agosto alle 18.30 e alle 20.30, giovedì 6 agosto alle 19 e alle 21 andrà in scena “Save the last dance for me”, la più recente produzione di Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza alla Biennale di Venezia 2019. Con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, la performance nasce dal desiderio di riscoprire la Polka Chinata, un ballo di coppia bolognese del primo Novecento che sembrava destinato a scomparire dalla memoria popolare.

Sabato 8 agosto alle 10.30 si terrà il laboratorio “Dance Well” con Giovanna Garzotto, creato e promosso da CSC Scena Contemporanea Bassano del Grappa. Principalmente indirizzato a persone con Parkinson, è aperto a chiunque voglia sperimentare la creazione di arte attraverso l’espressione libera del proprio corpo. “Dance Well” rappresenta il primo appuntamento di un percorso che si svilupperà in città dall’autunno 2021.

