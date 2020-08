Da Monterosso a Città Alta: nel centro di Bergamo i poster che abbracciano Ilicic

L’autore non ha messo la firma sui poster di Josip Ilicic, che martedì 4 agosto sono improvvisamente comparsi in alcune vie della città, perché quei cartelloni sono firmati un po’ da tutti i tifosi bergamaschi. Anzi, da tutti gli amanti del calcio. Perché il fantasista sloveno, tornato al suo Paese per risolvere i problemi personali che da qualche settimana lo bloccano, è patrimonio di tutti, atalantini e non.

Quel che è certo, è che quei poster – che ritraggono Ilicic con la palla tra i pieri, lo stemma della Dea e il “Triglav”, la montagna con tre vette simbolo nazionale sloveno – sono il nuovo abbraccio che i sostenitori nerazzurri hanno voluto dare al loro campione in difficoltà.

I poster affissi a Bergamo (Foto Cabot Cove)

Sono stati affissi martedì un po’ ovunque: Monterosso, Redona, città alta e città bassa.

L’iniziativa è di Cabot Cove, “piccola agenzia grafica – si descrivono su Facebook -, senza la pretesa di essere dei fuoriclasse”.