Il cielo si è schiarito e la luna di martedì sera brillava, piena, in un limpido blu. Come proseguirà questo mese d’agosto a Bergamo e in provincia? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La graduale risalita anticiclonica sulle regioni settentrionali, garantirà tempo stabile e soleggiato per diversi giorni. Sulla Lombardia tempo stabile e soleggiato con temperature in media con il periodo. Da venerdì, instabilità pomeridiana sui rilievi potrebbe essere accompagnata da sporadiche precipitazioni.

Mercoledì 5 agosto 2020

Tempo Previsto: il graduale rialzo pressorio, a iniziare dai settori occidentali, regalerà una giornata all’insegna di cieli sereni su tutta la regione. Qualche addensamento nuvoloso nel primo pomeriggio sulle valli Bresciane potrebbe dare luogo a qualche debole, locale precipitazione. Qualche nube anche su Valtellina, Mantovano ed estremo Oltrepo Pavese, ma senza fenomenologia significativa associata e in dissoluzione serale.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 14/17°C. Valori massimi in aumento compresi tra 27/28°C (fino 29/30°C in area Milanese).

Giovedì 6 agosto 2020

Tempo Previsto: bel tempo, con qualche nube in sviluppo durante le ore centrali della giornata sui rilievi bergamaschi e del bresciano. Nubi che lungo le aree confinali con il Trentino, potrebbero dare luogo a deboli e sporadiche precipitazioni.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 16/18°C. Valori massimi in aumento compresi tra 29/31°C (32°C in area Milanese).

Venerdì 7 agosto 2020

Tempo Previsto: Poco nuvoloso su tutta la regione. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi Alpini e Prealpini con possibilità, sui rilievi della bergamasca e del bresciano, di sporadiche e temporanee precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 17/20°C. Valori massimi in aumento compresi tra 30/32°C.