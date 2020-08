“Si fa male in Presolana e chiede i danni al Comune”: l’ira del sindaco

“Riceviamo oggi in Comune una lettera di un legale che ci chiede i danni per le contusioni che il suo assistito ha subìto a causa della caduta massi, in località ‘Grotta dei Pagani’, il giorno 27 luglio 2020”, praticamente una settimana fa. È il messaggio postato su Facebook dal sindaco di Castione, Angelo Migliorati, che con un misto tra rabbia e ironia si chiede: “Chiudiamo la Presolana?”.

Il precedente

Un caso simile a quello che lo scorso giugno ha interessato il Comune di Valbondione, citato in sede civile per un incidente avvenuto sul sentiero del Coca nel settembre 2017. Un sasso si era staccato da una parete e aveva colpito al torace un giovane di Grumello del Monte, rimasto invalido.

In ballo c’è una richiesta di risarcimento di 400 mila euro e il punto sarà capire se ci sia stata una negligenza da parte del Comune sulla manutenzione di quel tratto di sentiero, a 1.650 metri di quota, vicino al rifugio. Se il giudice darà ragione a questa persona “rischiamo di dover cambiare le regole per andare in montagna” aveva commentato la sindaca Romina Riccardi , sostenendo l’impossibilità di mettere in sicurezza l’intero territorio montano.