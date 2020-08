Ospedale di Treviglio: in arrivo altri 9 primari

La Regione Lombardia ha avviato la pubblicazione di 9 procedure concorsuali per il reclutamento di altrettanti direttori di struttura complessa, cioè 9 primari per l’ospedale di Treviglio.

Dopo le cinque Strutture coperte negli scorsi mesi (direzione medica dei Presidi, Radioterapia, Oncologia, Servizio Farmaceutico e Urologia) e la sesta in fase di espletamento (Servizio territoriale delle Dipendenze), nei prossimi mesi l’ASST Bergamo Ovest bandirà altri 9 concorsi per altrettante strutture complesse, in particolare per:

– Diagnostica per Immagini 1;

– Anatomia e Istologia patologica;

– Medicina Nucleare;

– Medicina Generale 1;

– Chirurgia Generale 2;

– Oculistica;

– Controllo e produzione sanitaria;

– Prevention Process Owner;

– Sviluppo Strategico ed Innovazione Organizzativa.

“Ringrazio la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia – afferma Peter Assembergs, direttore generale dell’ASST Bergamo Ovest -. Con questo provvedimento possiamo ora coprire le Strutture complesse ancora vacanti o coperte da un facente funzione: entro fine anno avremo così completato la squadra che determinerà i prossimi 10-15 anni della nostra Azienda. Cercheremo i migliori professionisti, per servire al meglio il bisogno di salute del nostro vasto territorio.”