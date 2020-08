Opas Intesa su Ubi: adesioni al 91%; entro il 19 agosto il pagamento in contanti

Intesa Sanpaolo giungerà a detenere complessivamente 1.041.458.904 Azioni Ubi, pari a circa il 91,0139% del capitale sociale di Ubi: è questo il risultato definitivo dell’Opas di Intesa.

Inoltre sono complessivamente pervenute all’offerente adesioni “con riserva” per n. 334.454 Azioni UBI da parte di n. 103 aderenti. Tali adesioni non sono state conteggiate ai fini della

determinazione delle percentuali di adesione all’opas.

Quindi la Condizione soglia percentuale (ossia la detenzione da parte dell’offerente di una partecipazione complessiva pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale Ubi) risulta avverata.

Pertanto, l’offerta è efficace e può essere perfezionata.

Si ricorda che il corrispettivo complessivo, non soggetto ad aggiustamenti, per ciascuna azione di Ubi Banca portata in adesione all’opas (incluse quelle portate in adesione attraverso il private

placement) è rappresentato dal corrispettivo in azioni indicato nel Documento di Offerta pari a 1,7000 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta e da un corrispettivo in denaro pari a euro 0,57.

Gli aderenti riceveranno il pagamento del corrispettivo il 5 agosto 2020 e il pagamento dell’Importo in contanti della parte frazionaria entro il 19 agosto 2020.