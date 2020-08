Guinness, Gioco d’amore o 50 primavere? La tv del 4 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 4 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sorelle”. Roberto non ha raccontato alla polizia che la notte della scomparsa di Elena aveva aspettato tutta la notte l’ex compagna di fronte alla sua abitazione di Matera. Venuta a galla la verità, i dubbi della polizia si concentrano su di lui e viene arrestato. Chiara, incredula e confusa, rifiuta d’istinto di difendere Roberto in tribunale. I piccoli Stella, Marco e Giulio sono sempre più scossi e infastiditi dalle continue chiacchiere dei concittadini… Nel frattempo la polizia segue la pista di un nuovo sospettato: Nicola Gambi, ex alunno ed ex amante di Elena, per la quale nutre un’ossessione morbosa…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Il primo giorno” e “La lista”. Nel primo, la giovane poliziotta Dana ha il suo primo giorno di lavoro alla Polizia Autostradale. Con fervore, s’immerge nel suo primo caso ma, in realtà, il caso è di Semir e Paul… Nel secondo, dalla sua amica Nina Dammer, Andrea Gerkhan riceve una lista con nomi di donne che sono in pericolo di morte. Successivamente, Nina viene uccisa ed Andrea attaccata in autostrada…

Canale5 alle 21.20 ci sarà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “50 Primavere”; su Rete4 alle 21.25 “L’amore è eterno finchè dura”; su Rai4 alle 21.20 “Life – Non oltrepassare il limite”; su Rai5 alle 21.15 “Blindness”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’erba di Grace”; su La5 alle 21.05 “Gioco d’amore”; su Iris alle 20.55 “I quattro del Texas”; e su Italia2 alle 21.15 “Oltre ogni regola”.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 il telefilm “Chicago P.D.”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Malati di pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.