Covid, esteso a tutti i bergamaschi il rimborso spese per il rientro delle salme

“Accogliamo con estremo favore la decisione da parte di Regione Lombardia di estendere a tutti i cittadini della provincia di Bergamo il rimborso delle spese per il rientro delle salme durante l’emergenza sanitaria”. Lo annunciano Lia Bergamo e la categoria delle Onoranze Funebri.

“Dopo la prima attivazione della misura, valida inizialmente solo per il Comune di Bergamo – spiegano – la Categoria si è fatta portavoce di tanti cittadini dolorosamente colpiti dalla pandemia, proponendo l’allargamento anche ai residenti degli altri comuni. Un appello che è stato accolto dalla Regione. Vogliamo ringraziare il Consigliere Regionale Niccolò Carretta per la sua disponibilità e per la presentazione dell’emendamento in Consiglio.

“Siamo felici che la Regione abbia accolto il nostro appello – commenta Antonio Ricciardi, presidente Categoria Onoranze Funebri Lia Bergamo -. Questa misura estende a tanti cittadini drammaticamente colpiti dalla pandemia un beneficio che può aiutare a sostenere un periodo di difficoltà. Voglio ringraziare di cuore il Consigliere Carretta per la sensibilità dimostrata verso le persone coinvolte in questo difficile momento. Restiamo in attesa – conclude – che la Giunta di Regione Lombardia definisca le modalità per la richiesta di rimborso. Le imprese provvederanno prontamente ad informare le persone coinvolte non appena ciò avverrà”.