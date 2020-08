Covid: 5 positivi in Bergamasca e 44 in Lombardia, un decesso

Sono 44 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, 5 in provincia di Bergamo. Sono i dati diffusi dalla Regione nel pomeriggio di martedì 4 agosto.

Di questi 44, sono 14 quelli che risultano “debolmente positivi”, mentre 4 sono stati individuati a seguito dei test sierologici effettuati sul territorio.

In totale, sono 5.696 gli ultimi tamponi analizzati; mentre si registra un solo decesso nelle ultime ventiquattro ore.

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 5.696, totale complessivo: 1.326.123

– i nuovi casi positivi: 44 (di cui 14 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.810 (+86), di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-2)

– i decessi: totale complessivo 16.819 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 19, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 2;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 1;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 1.