Champions, i bookmakers ci credono: solo 3 squadre hanno più chance dell’Atalanta

Per gli scommettitori la squadra italiana con più possibilità di vincere la Champions League è l’Atalanta. Più della Juventus di Ronaldo e Dybala, molto più del Napoli di Mertens e Insigne.

Secondo le principali agenzie europee, i nerazzurri hanno alte probabilità di successo, inferiori solo a Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain che, in quest’ordine, sono i grandissimi favoriti all’unanimità.

Alle spalle del terzetto delle superpotenze ecco le sorprese: secondo Eurobet e Sisal c’è proprio l’Atalanta, altri player come Planetwin365 la fanno scalare di una posizione dietro al Barcellona e al pari dell’Atletico Madrid di Simeone che invece, secondo bwin, è l’alternativa più quotata ai favoritissimi.

Secondo StarCasinò, invece, l’Atalanta avrebbe le stesse possibilità di alzare la coppa dalla grandi orecchie della Juventus, ma dopo i soliti Bayern Monaco, Manchester City, Psg, Barcellona e Atletico.

La stessa sequenza ipotizzata da Skybet, bet365 e WilliamHill che, però, la ritengono più solida della Juventus.

Lontano, invece, il Napoli di Gattuso, dato già per spacciato dall’ottavo di finale contro il Barcellona e che va su quote quasi sempre oltre i 60.00.

I bookmakers, quindi, paiono aver dimenticato il fisiologico periodo di ambientamento dell’Atalanta nella più importante competizione europea per club e si siano invece convinti di ciò che i nerazzurri sono stati in grado di fare in seguito alle tre sconfitte consecutive rimediate nei tre match d’esordio: pareggio con il Manchester City, successo sulla Dinamo Zagabria e impresa in Ucraina contro lo Shakhtar.

Ma, soprattutto, dalla facilità con la quale i ragazzi di Gasperini hanno liquidato il Valencia, con un netto 8-4 nel doppio confronto.

Prestazioni che hanno portato all’attenzione del grande pubblico europeo tutte le qualità dei nerazzurri, aggiunte al terzo posto in Serie A.

Gli scommettitori ci credono: questa Atalanta può essere la più grande rivelazione nella storia della Champions League.