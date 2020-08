Con Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

La saccatura atlantica, responsabile della forte instabilità di questo inizio settimana, andrà approfondendosi, condizionando il tempo sulle nostre regioni centrali e adriatiche. Un minimo pressorio isolatosi dalla saccatura, stazionerà, per la prima parte della giornata, sulle regioni settentrionali mantenendo attiva una moderata instabilità, prima di traslare verso i settori centro-orientali del paese. Sulla Lombardia ci attendiamo una graduale attenuazione della fenomenologia dal pomeriggio di martedì e, dalla giornata di mercoledì, una decisa risalita pressoria accompagnata da tempo stabile. Le temperature torneranno in media con i valori del periodo.

Martedì 4 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino, molto perturbato con precipitazioni su aree centro orientali, Bresciano, Bergamasco, Bassa Padana e Oltrepo Pavese. Precipitazioni anche su Valtellina e Valchiavenna, nevose a quote superiori ai 1800-2000 metri. Durante il pomeriggio, graduale attenuazione della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali, associata a locali schiarite, in un contesto di residua instabilità che potrebbe ancora dare luogo a fenomeni precipitativi. Nuvolosità più compatta e locali deboli/moderate precipitazioni, su Bresciano, Bergamasco, Mantovano e Cremasco in dissolvimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: valori minimi in lieve flessione compresi tra 14/16°C (fino 17/18°C in area Milanese). Valori massimi quasi stazionari compresi tra 23/26°C.

Mercoledì 5 agosto 2020

Tempo Previsto: il graduale rialzo pressorio regalerà una giornata all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche addensamento nuvoloso nel primo pomeriggio, su Orobie, Gardesano, Valtellina e Bassa Padana, senza fenomenologia associata e in dissoluzione serale.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 15/18°C. valori massimi in aumento compresi tra 27/28°C (fino 29/30°C in area Milanese).

Giovedì 6 agosto 2020

Tempo Previsto: bel tempo, con qualche nube in sviluppo durante le ore centrali della giornata sui rilievi orobici e del bresciano. Nubi che lungo le aree confinali con il Trentino, potrebbero dare luogo a deboli e sporadiche precipitazioni.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 16/18°C. valori massimi in aumento compresi tra 29/30°C (fino 31/32°C in area Milanese).