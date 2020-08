“A levar l’ombra da terra”, nuova edizione con 33 spettacoli in tutta la Bergamasca

Anche quest’anno il festival “A levar l’ombra da terra” non rinuncia alla sua presenza nella provincia di Bergamo. L’iniziativa, giunta al 13esimo anno, con una partenza posticipata rispetto alle edizioni precedenti offre una proposta culturale ricca e variegata che toccherà quasi 20 comuni della provincia bergamasca.

Un’edizione particolare nei tempi e nei modi, ripensati a seguito dell’emergenza sanitaria appena vissuta, ma che vuole evitare ogni retorica, e ribadire il legame con il territorio costruito in questi 13 anni di attività culturale.

Sono 33 le date in cartellone tra spettacoli teatrali, reading musicati, cinema e danza. Collaborano e sostengono l’iniziativa, i Comuni di: Ardesio, Azzano San Paolo, Bonate Sotto, Casnigo, Cassano D’Adda, Gandino, Leffe, Levate, Orio al Serio, Osio Sotto, Paladina, Parre, Pedrengo, Stezzano, Torre de’ Roveri, Verdello, Villa di Serio.

La rassegna è organizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca, Sistema Bibliotecario della Valseriana, e con la collaborazione di BAM! Strategie culturali, Festival Danza Estate.

Rinnovata la collaborazione CAI Bergamo per la sezione “In Vetta” con appuntamenti teatrali in tre rifugi delle Prealpi Orobie. Una sezione del Festival che invita il pubblico a percorrere il sentiero di montagna, assistere all’appuntamento di spettacolo proposto e trascorrere la cena e la serata in compagnia di artisti, pubblico e avventori del rifugio. Quest’anno gli appuntamenti “in vetta” sono diversificati: un concerto al rifugio Gherardi, uno spettacolo teatrale al rifugio Coca, e una proiezione cinematografica al rifugio Alpe Corte.

Si riconferma anche la collaborazione artistica con il Festival Danza Estate con CAFUNE’ della compagnia Du’K’tO, gruppo spagnolo che lavora sulla contaminazione tra danza contemporanea e circo, che porterà il suo lavoro a Levate il 1 settembre.

Le storiche sezioni del festival vengono riproposte, prediligendo modalità di realizzazione e allestimento in grado di rispettare agilmente le norme legate al distanziamento e alla gestione del pubblico in condizioni di sicurezza. Per questo il 2020 vedrà un maggiore numero di reading programmati, così come di serate di cinema all’aperto, ma non mancheranno gli spettacoli teatrali di prosa, danza e comicità. Sempre collocati in spazi suggestivi dei comuni della bergamasca, individuati con le amministrazioni coinvolte, dalla cerchia della città alla valle.

L’ingresso a tutte le serate resta gratuito per il pubblico che è da quest’anno invitato ad effettuare la prenotazione sul rinnovato sito www.alevarlombradaterra.it

L’immagine di questa edizione del festival è stata realizzata da Susanna Alberti, illustratrice bergamasca.

L’intera iniziativa è organizzata dall’associazione culturale A levar l’ombra da terra con la direzione artistica di Alberto Salvi e la direzione organizzativa di Davide Pandera e Marta Ceresoli.

Ecco il programma.

15 agosto alle 21 a Parre (Reading)

Michele Marinini & Oscar Del Barba “Holy pop concert”

16 agosto alle 21 ad Azzano San Paolo (Film)

Adam McKay

“Vice – L’uomo nell’ombra”

17 agosto alle 21 ad Ardesio (Reading) Matilde Facheris, Alberto Salvi “’60 Allora”

18 agosto alle 21 a Bonate Sotto (Reading)

Matilde Facheris, Alberto Salvi “Franny e Zooey”

20 agosto alle 21 a Verdello (Film)

Lorenzo Mattotti

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia”

21 agosto alle 21 a Verdello (Reading) Alessandra Ingoglia, Romina Alfieri, Giovanni Birolini e Stefano Arizzi

“È quello giusto me lo sento” voci Alessandra Ingoglia e Romina Alfieri voce e chitarra Giovanni Birolini e Stefano Arizzi

22 agosto alle 21 a Cassano D’Adda (Reading) Matilde Facheris, Alberto Salvi “Aqva”

23 agosto alle 18 al Rifugio Gherardi (in vetta) Camilla Battaglia “Perpetual possibility”

23 agosto alle 21 ad Azzano San Paolo (Film)

Peter Hedges “Ben is back”

24 agosto alle 21 ad Azzano San Paolo (Spettacoli)

Francesca Puglisi

“Non è Francesca stand up”

25 agosto alle 21 a Stezzano (Reading)

Teatro Piroscafo “L’Italia col sorriso”

26 agosto alle 21 a Casnigo (Reading)

Luisa Bigiarini & Federica D’Angelo

“Va’ – Gina!”

27 agosto alle 21 a Verdello (Film)

Massimo Venier

“Odio l’estate”

27 agosto alle 18 al Rifugio Coca (in vetta)

“Atir (s)legati”

28 agosto alle 21 ad Azzano San Paolo (Spettacoli)

Roberta Lidia De Stefano & Alberto Paradossi

“Confetti e karaoke”

29 agosto alle 20.45 | Rifugio Alpecorte (in vetta)

Maurizio Panzeri & Alberto Valtellina

“Le Traversiadi”

30 agosto alle 21 ad Azzano San Paolo (Film)

Farhad Safinia

“Il professore pazzo”

31 agosto alle 21 a Osio Sotto (Reading) Matilde Facheris, Alberto Salvi “’60 Allora”

1 settembre alle 21 a Levate (in collaborazione con Festival Danza Estate) Duk’to “Cafune’”

2 settembre alle 21 a Gandino (Reading)

Matilde Facheris, Alberto Salvi “Franny e Zooey”

3 settembre alle 21 a Verdello (Film)

Woody Allen

“Un giorno di pioggia a New York”

4 settembre alle 21 a Bonate Sotto (Reading) Sandra Zoccolan & Massimo Betti “Chavela Vargas”

5 settembre alle 21 a Villa di Serio (Reading) Arianna Scommegna “Il buio oltre la siepe” di H.Lee | voce Arianna Scommegna |alla fonica Ornella Banfi

6 settembre alle 21 ad Azzano San Paolo (Film)

Stefano Cipani

“Mio fratello rincorre i dinosauri”

8 settembre alle 21 a Stezzano (Reading)

Alessandra Ingoglia & Michele Dal Lago

“Il cuore è un cacciatore solitario”

9 settembre alle 21 a Leffe (Reading) Massimiliano Poli & Stefano Jacoviello

“Quarantacinque primavere”

10 settembre alle 21 a Verdello (Film)

Ken Loach “Sorry we missed you”

11 settembre alle 21 a Osio Sotto (Reading) Teatro Piroscafo “L’Italia col sorriso”

12 settembre alle 21 a Bonate Sotto (Reading) Mattia Fabris & Massimo Betti 127 “Ore”

18 settembre alle 21 a Torre de’ Roveri (Film) Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri”

19 settembre ore 21.00 | Paladina (Reading)

Mila Boeri & Massimo Betti

“Walden” vita nel bosco

25 settembre alle 21 a Orio al Serio (Spettacolo)

“Zit – Zone a traffico teatrale Wonderful quiz teatrale a punti (interrogativi) per allontanare l’ansia”

26 settembre alle 21 a Pedrengo (Reading)

Matilde Facheris, Alberto Salvi “’60 allora”