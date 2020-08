A Cologno al Serio vinto un milione col Million Day

Domenica 2 agosto con i numeri 1 30 33 49 54 a Cologno Al Serio è stata centrata al Million Day l’ultima vincita da 1 milione di euro, la numero 116 dalla nascita del gioco.

Million Day è il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di numeri. Per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online, e si partecipa all’estrazione che alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro a chi centra la combinazione esatta. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

Per gli amanti del gioco il mese di luglio si è concluso con sette vincite milionarie.