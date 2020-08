Triveneto Meeting, quarto posto per Hassane Fofana nei 110 metri ostacoli

Sarà necessario attendere ancora del tempo per rivedere Hassane Fofana sul gradino più alto del podio.

Il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha infatti chiuso in quarta posizione la prova dei 110 metri ostacoli in programma al Triveneto Meeting.

Reduce da un periodo intenso di allenamenti, l’atleta allenato da Santiago Antunez ha sfiorato il terzo gradino del podio conquistato da Lorenzo Perini (Aeronautica Militare) e distante soltanto un centesimo.

In grado di replicare la prestazione ottenuta a Savona, il campione italiano in carica si è dovuto arrendere ancora una volta all’inglese Andrew Pozzi, vincitore in 13”36 davanti a Paolo Dal Molin (Fiamme Oro Padova).

In campo femminile buoni segnali per Marta Milani (Esercito) che ha concluso in sesta posizione la gara dedicata ai 400 metri.

Sulla pista triestina la 33enne di Monterosso ha fermato il cronometro in 54”65, migliorando di oltre due secondi il primato stagionale e avvicinando così il tempo stampato poco più di un anno fa.

Ottava posizione invece per la compagna di allenamenti Federica Putti (Atletica Bergamo 1959), capace di aggiudicarsi la propria batteria in 54”72 e di avvicinare nuovamente il proprio personale.