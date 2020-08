Supersport, a Jerez de la Frontera storica doppietta per Andrea Locatelli

Il lockdown sembra non aver scalfito in alcun modo la condizione di Andrea Locatelli.

Il 23enne di Selvino ha dominato il Gran Premio di Spagna, conquistando entrambi i round disputati sul circuito di Jerez de La Frontera.

Il pilota seriano ha messo in scena un weekend perfetto, ottenendo la pole position e apparendo imbattibile lungo tutti e tre giorni di competizione.

Capace di sfruttare nella prima fase di gara-1 l’andatura del francese Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), il centauro del Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team ha lasciato sul posto gli avversari, terminando con quasi tre secondi di vantaggio sul transalpino.

Le temperature roventi non hanno fermato il giovane orobico nemmeno nella prova domenicale, accorciata di sei tornate a causa di un incidente fra Axel Bassani (Soradis Yamaha Motoxracing) e Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) avvenuto nel giro di ricognizione.

In grado di avvantaggiarsi dopo pochi giri, Locatelli ha conquistato così il terzo successo consecutivo in tre appuntamenti disputati, riscrivendo così la storia del Mondiale Supersport 600.

L’ex alfiere dell’Italtrans Racing Team guida ora la classifica generale con 75 punti in attesa di tornare in pista in Portogallo nel secondo weekend di agosto.