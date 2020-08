Sono due le auto coinvolte in un incidente che ha rallentato il traffico sull’autostrada A4, sulla carreggiata in direzione Milano.

È successo poco prima delle 10 di lunedì 3 agosto, all’altezza dell’area di sosta di Dalmine: lo scontro sulla quarta corsia, con diversi detriti che hanno poi invaso tutta la sede stradale.

Foto 2 di 2



La coda è arrivata fino a oltre 5 chilometri, tra i caselli di Bergamo e di Capriate San Gervasio.

Sul posto il personale medico, quello di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale: tre le persone ferite, uomini di 39, 41 e 65 anni. Uno di loro è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Marco di Zingonia, un altro in codice verde alle cliniche Gavazzeni in città.