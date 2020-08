Nel Regno Unito due test veloci: in 90 minuti l’esito sul Covid

L’esito sul contagio da Covid in 90 minuti. Lo garantirebbero due nuovi test che saranno utilizati già dai prossimi giorni (così annuncia il Governo) nel Regno Unito.

Sono due esami differenti, uno sulla saliva e l’altro sul Dna, entrambi capaci di dare l’esito in un’ora e mezza.

Quello sulla saliva si chiama LamPORE ed è prodotto dalla società Oxford Nanopore: sensibile quanto il tampone attuale, ma non così invasivo. Può essere analizzato sia in laboratorio sia in altri contesti grazie a due macchinari, il GridION, grande come un computer capace di studiare 15.000 tamponi al giorno, il MinION, che ha le dimensioni di un cellulare e può esaminare quotidianamente 2.000 test. 450.000 tamponi sulla saliva.

L’altro esame è stato sperimentato in otto ospedali londinesi: richiede un tampone nasale ed è stato realizzato da DnaNudge. Il gruppo fornirà al governo 5000 Nudgebox, l’elaboratore dei dati che ha una capacità di 15 test al giorno. L’obiettivo è di arrivare a fornire 5,8 milioni di tamponi nell’arco dei prossimi mesi.

Questi test potranno fornire una più adeguata protezione in ambienti dove è impossibile rispettare il distanziamento sociale, come scuole, case di cura e ospedali e prevenire, si spera, la temuta seconda ondata di Coronavirus.