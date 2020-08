Nella notte tra domenica e lunedì è arrivato il temporale a rinfrescare l’aria che si era fatta insopportabile negli ultimi giorni. Come inizierà la prima settimana di agosto a Bergamo lo spiega Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’approfondimento della saccatura atlantica sulle aree europee centro meridionali, consentirà l’ingresso di fredde correnti settentrionali e il conseguente richiamo di calde ed umide correnti meridionali. Il Nord Italia diverrà così il luogo di scontro delle due differenti masse d’aria, responsabili di diffusa fenomenologia, anche intensa, ed un deciso calo delle temperature. Graduale risalita pressoria con tempo che andrà stabilizzandosi dalla giornata di mercoledì.

Lunedì 3 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso sulle aree centro orientali della regione, con associata fenomenologia localmente a carattere di rovescio/temporale; irregolarmente nuvoloso su aree occidentali della regione con possibili temporanee schiarite. Dal pomeriggio graduale estensione della copertura nuvolosa su gran parte della regione con precipitazioni, dal tardo pomeriggio a carattere moderato/forte, in transito dai settori occidentali a quelli orientali. Localmente, sulle aree centrali: Lario, Milanese e Pavese, e orientali: Cremonese, Bresciano e Mantovano, assumeranno caratteristiche di rovescio/temporale di forte intensità accompagnate, localmente da grandine. Graduale, ma parziale attenuazione delle precipitazioni e della copertura nuvolosa, ad iniziare dalla tarda serata.

Temperature: valori minimi in lieve flessione compresi tra 16/19°C (fino 20/21°C in area Milanese). Valori massimi in diminuzione compresi tra 25/28°C.

Martedì 4 agosto 2020

Tempo Previsto: mattinata all’insegna del tempo molto perturbato con precipitazioni su aree centro orientali, Bresciano, Bergamasco, Bassa Padana e Oltrepo Pavese. Durante il pomeriggio, graduale attenuazione della nuvolosità sui settori occidentali, associata a locali schiarite, in un contesto di residua instabilità che potrebbe ancora dare luogo a fenomeni precipitativi. Nuvolosità più compatta e locali deboli/moderate precipitazioni, su Bresciano, Bergamasco, Mantovano e Cremasco in dissolvimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: valori minimi in lieve flessione compresi tra 14/16°C (fino 17/18°C in area Milanese). Valori massimi quasi stazionari compresi tra 23/27°C.

Mercoledì 5 agosto 2020

Tempo Previsto: il graduale rialzo pressorio, garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Qualche addensamento nuvoloso nel primo pomeriggio, su Alta Valtellina e Bassa Padana, senza fenomenologia associata e in dissoluzione serale.

Temperature: valori minimi in lieve aumento e compresi tra 15/18°C. Valori massimi in aumento compresi tra 27/28°C (fino 29/30°C in area Milanese).