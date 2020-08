“Il giovane Montalbano, Il pesce innamorato o Battiti live? La tv del 3 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 3 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il giovane Montalbano 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il ladro onesto”: Montalbano si sente rinato, ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il trasferimento a Genova. La notizia trapela all’interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l’impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Un altro caso impegna Montalbano: i furti nelle case di Vigata. Il ladro però non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire. Un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere…

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio “Mentori e allievi”: una vecchia amica cerca Adam per chiedergli aiuto. Il giorno del suo matrimonio, lo sposo è scomparso…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la serie “Bodyguard”. Il sergente Louise Rayburn avvisa Budd di aver scoperto che la bomba non era all’interno della valigetta bensì sotto il palco e che manca più di un’ora di filmato nelle registrazioni delle videocamere di sicurezza. Tra i sospettati finiscono anche il capogruppo di governo Roger Penhaligon, ex marito di Montague, e l’ex sottosegretario all’anti-terrorismo Mike Travis. David si risveglia in un magazzino con un ordigno addosso.

Su Italia1 alle 21.10 l’appuntamento è con “Vodafone Battiti Live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Dopo il successo televisivo della prima puntata, l’evento torna in tv per la seconda puntata. Ieri, domenica 2 agosto, è andato in onda su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e stasera verrà proposto su Italia1.

Sul main stage di Otranto saliranno Piero Pelù, Nek, Fedez, Bugo, Ermal Meta, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Mr Rain e due giovanissime, Cara che canterà in coppia con Fedez “Le feste di Pablo”, e Anna, fenomeno rap, che sta spopolando con la sua “Bando”. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alessandra Amoroso e i Boomdabash dal castello di Mesagne, città di origine della formazione salentina, Rocco Hunt nella villa comunale di Foggia e Francesco Renga al trabucco di Vieste.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Cobra”; su Canale5 alle 21.20 “Il pesce innamorato”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uomini che odiano le donne”; su La5 alle 21.05 “Aspettando Alex”; su Iris alle 20.55 “Howard e il destino del mondo”; e su Italia2 alle 21.15 “Hot fuzz”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Marvel’s Daredevil”. Mentre Matt Murdock cerca di gestire la sua identità segreta, tra le strade di Hell’s Kitchen impazza un vigilante chiamato The Punisher, ma nella vita di Matt torna anche la vecchia fiamma Elektra, finita nelle mire di un’organizzazione criminale conosciuta come La Mano.

Su Rai5 alle 21.15 riproporrà “L’altro ‘900”. In questa puntata si parla del sodalizio artistico tra Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Il primo, classe 1926, e il secondo, nato nel 1920, sono legati da un intenso lavoro editoriale. Le loro opere, frutto di quest’importante collaborazione, sono destinate a nobilitare il giallo italiano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”; e su Real Time alle 21.20 “Sorelle al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.