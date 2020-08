Il gioco per sviluppare l’autoregolazione: un corso online sulle Funzioni Esecutive

Cosa sono le Funzioni Esecutive

Le Funzioni Esecutive includono i processi psicologici che mettiamo in atto per raggiungere i nostri obiettivi quotidiani. Includono la capacità di autocontrollarci per evitare le risposte impulsive e automatiche, la programmazione e la pianificazione delle azioni necessarie a svolgere compiti complessi, la capacità di tenere in memoria le informazioni che ci servono per eseguire tutte le attività e infine la flessibilità per adattarci ai cambiamenti che si verificano nella vita.

Le Funzioni Esecutive sono molto importanti perché influenzano le nostre scelte quotidiane e ci permettono di raggiungere un’adeguata qualità di vita, successo scolastico e professionale.

Con l’esercizio, le Funzioni Esecutive si possono migliorare, soprattutto nei bambini. Meglio ancora se il loro potenziamento è divertente, attiva le emozioni positive e coinvolge anche i genitori e gli insegnanti. Il miglioramento delle Funzioni Esecutive consente al bambino di migliorare la regolazione del suo comportamento.

Cos’è FEREA

Presso il Centro per l’Età Evolutiva è nato il programma FEREA: Funzioni Esecutive Relazioni Emozioni Ambiente. Il programma FEREA è un modello di lavoro che mira a valutare e potenziare le Funzioni Esecutive in un’ottica di coinvolgimento complessivo del bambino, dal punto di vista cognitivo ed emotivo, e per migliorare la regolazione del suo comportamento grazie al coinvolgimento di genitori e insegnanti.

FEREA è diventato anche un corso, suddiviso in quattro moduli: il corso Base che fornisce un quadro teorico sulle Funzioni Esecutive in cui vengono presentati diversi strumenti di valutazione delle FE e introduce i moduli successivi: Parenting che si occupa del ruolo dei genitori; Kids che approfondisce gli interventi con i bambini di 4-12 anni; School in cui si propongono attività scolastiche per migliorare le Funzioni Esecutive in classe.

FEREA è un programma che si avvale anche dei principi della gamification e dell’edutainment: il nucleo fondamentale di FEREA è il gioco, come mezzo per stimolare i processi cognitivi tramite la motivazione e il piacere di apprendere, grazie anche alla creazione di relazioni empatiche e supportive tra bambini, trainer, genitori e insegnanti.

A chi è rivolto il corso FEREA

La prima edizione del corso Base si è tenuta in 3 giornate (10, 11, 17 luglio) e ha visto la partecipazione del numero massimo di iscritti con diversi profili professionali: Neuropsichiatra Infantile, Psicologi, Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità, Educatori Professionali.

Chi ha frequentato il Corso Base può iscriversi al gruppo privato di Facebook “FEREA Community” all’interno del quale verranno condivise esperienze, suggerimenti, supervisioni, progettazione di studi ed eventi formativi. Chi frequenta il Corso Base e i tre moduli (Parenting, School, Kids) può essere inserito nella lista di professionisti autorizzati ad utilizzare il programma FEREA nella propria attività clinica. FEREA è un progetto in continua crescita ed evoluzione al cui interno verranno proposti diversi argomenti, ricerche e progetti.

Per l’anno 2020/2021 tutti i corsi FEREA sono interamente online e prevedono l’erogazione di ECM in quanto FAD sincrono.

Visto l’alto numero di richieste abbiamo programmato una seconda edizione del Corso Base che si terrà nei giorni 11, 12 e 18 settembre 2020 in modalità online tramite la piattaforma ZOOM con 27 crediti ECM.

Il corso FEREA è tenuto dal prof. Gian Marco Marzocchi, docente di Psicologia dell’Università di Milano Bicocca e da Elena Bongarzone, psicologa del Centro per l’Età Evolutiva di Bergamo.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione si trovano in questa pagina http://www.centroetaevolutiva.it/formazione/corso-ferea/ferea-0

Per approfondimenti scrivere a gianmarco.marzocchi@centroetaevolutiva.it