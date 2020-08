Gran Premio di Spagna, debutto stagionale con doppia top ten per Marco Melandri

Il campione non perde mai la classe, nemmeno con il passare inesorabile del tempo.

Marco Melandri lo ha dimostrato immediatamente al rientro in Superbike cogliendo due top ten nel Gran Premio di Spagna, secondo appuntamento stagionale.

Approdato qualche settimana fa alla corte del Barni Racing Team dopo aver annunciato lo scorso anno il proprio ritiro dalle competizioni, il pilota romagnolo ha trovato subito il feeling adatto con la sua Ducati V4 nonostante i pochi test svolti fuori gara.

Nonostante le difficoltà espresse sul giro secco, il 38enne ravennate ha messo in campo sin da gara-1 una tattica aggressiva che gli ha permesso di rimontare dalla diciannovesima all’ottava posizione conclusiva.

Medesimo discorso anche per la prova domenicale dove l’ex campione del mondo della classe 250, scattato dalla diciottesima casella conquistata durante la Superpole Race, ha saputo sfruttare alcuni errori degli avversari risalendo sino alla nona piazza conclusiva.

“Le due gare sono andate bene e, a dire la verità, sono molto contento. Nella Superpole Race credevo di poter finire più avanti, partire nei primi nove avrebbe cambiato la gara del pomeriggio, ma non dobbiamo scordare che per noi è stato un weekend di test. In quella fase abbiamo provato una soluzione che non ha funzionato e poi – a metà gara – mi ha punto una vespa sul petto, a quel punto ho perso la concentrazione – ha spiegato Melandri dopo il traguardo -. Oggi pomeriggio invece è andata bene: sono stato veloce in partenza ma c’era molto filler all’esterno della prima curva e non ho guadagnato tante posizioni; faccio ancora un po’ di fatica nei sorpassi e nelle curve veloci, ma credo che iniziamo a capire la strada da prendere per adattare la moto. Sono felice e motivato perché nonostante abbia fatto molta fatica non sono così lontano dal gruppo dei primi. Ho fatto tutta la gara vicino a Bautista e Rea è arrivato sei secondi davanti a me in gara 2, per uno che fino a due settimane fa andava solo in bicicletta, non è male”

Protagonista assoluto del weekend è stato il britannico Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) che, grazie al successo in entrambe i round iberici, ha confermato l’ottimo stato di forma della scuderia di Borgo Panigale riuscendo a ottenere un importante risultato in chiave mondiale.

Il campionato dedicato alle derivate di serie tornerà ora di scena in Portogallo nel secondo weekend di agosto durante il quale Melandri proverà a condurre il team di Calvenzano sul podio.