Gran Galà della neve e del ghiaccio, Michela Moioli si aggiudica il “Fiocco d’Oro”

Parata di stelle e di trofei all’edizione 2020 del “Gran Galà della neve e del ghiaccio”.

La passerella di Cortina d’Ampezzo ha infatti accompagnato l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e che ha visto la presenza degli azzurri che hanno animato l’ultima stagione invernale.

Fra loro spiccano i nomi di Michela Moioli, Federica Brignone, Dorothea Wierer e Roland Fischnaller che, in qualità di vincitori delle coppe di cristallo nella rispettive specialità, sono stati insigniti del “Fiocco d’Oro”.

“Così tante Coppe del Mondo tutte insieme non le avevo mai viste! Sono onorata di fare parte di questo quartetto e ancor di più di ricevere il premio ‘Fiocco d’oro’ della Gazzetta dello Sport – ha raccontato sui social la 25enne di Alzano Lombardo -. Complimenti anche a tutti gli altri atleti premiati della serata. Grazie alla Federazione Italiana Sport Invernali e all’Esercito Italiano per essere sempre al nostro fianco e per permetterci di continuare a raggiungere i nostri obiettivi. Ora, testa ai prossimi”.

L’evento è stata anche l’occasione per celebrare i successi delle squadre azzurre, fra le quali quella di sci alpino femminile capitanata da Sofia Goggia e quella di snowboard guidata da Cesare Pisoni che hanno concluso la propria stagione con il successo nella Coppa delle Nazioni.

Foto Instagram Michela Moioli