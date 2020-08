Esce a funghi e non rientra: trovato morto 83enne bergamasco

Era uscito per cercare funghi, ma non aveva mai fatto rientro a casa: erano iniziate da subito, domenica, le ricerche di Fabio Cisana, 83enne bergamasco originario di Ponte San Pietro, che stava trascorrendo un periodo di vacanza a Fondo, in Val di Non.

Come racconta il quotidiano Il Dolomiti, dell’uomo si erano perse le tracce nella zona di Passo Palade: subito era scattato l’allarme ma il maltempo, con le forti piogge che si sono abbattute sulla zona, avevano costretto i ricercatori ad interrompere le operazioni.

Una volta tornato il sereno, nella mattinata di lunedì 3 agosto gli uomini del soccorso alpino di Fondo sono tornati nella zona della scomparsa, facendo però subito una tragica scoperta: il corpo senza vita dell’escursionista bergamasco è stato notato lungo un sentiero, nel territorio comunale di Tesimo.

Secondo le prime informazioni l’83enne sarebbe scivolato e caduto, procurandosi ferite fatali.