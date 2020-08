Covid, a Bergamo una vittima dopo 12 giorni senza decessi: la prima ad agosto

Dopo dodici giorni consecutivi senza decessi, si è registrata una vittima del Covid-19 in provincia di Bergamo: la prima nel mese di agosto.

L’ultimo decesso riconducibile al Coronavirus era stato riscontrato il 20 luglio: sette in totale le vittime accertate durante il mese appena trascorso.

Domenica 2 agosto sono risultate positive ai tamponi altre 9 persone, secondo i dati diffusi da Regione Lombardia. In provincia di Bergamo sono 88 nell’arco dell’ultima settimana (dal 27 luglio) per una media di 12 al giorno. Dati piuttosto contenuti, in buona parte conseguenti i test sierologici effettuati sul territorio.