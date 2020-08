Covid: a Bergamo un cittadino su quattro ha gli anticorpi, prima in Italia

Quasi un cittadino su quattro positivo ai test sul coronavirus: Bergamo è la provincia italiana con il massimo valore di sieroprevalenza, con una percentuale del 24%. Segue Cremona con il 19%, mentre il valore medio della Lombardia è del 7,5%, il più alto fra le regioni. È quanto emerge dai primi risultati dell’Indagine sulla sieroprevalenza da Covid-19 diffusi dal ministero della Salute e dall’Istat.

Le differenze territoriali nell’ambito dell’indagine di sieroprevalenza sullo sviluppo degli anticorpi al SarsCov2 nella popolazione sono molto “accentuate” e la Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5% di sieroprevalenza, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione soprattutto del Mezzogiorno.

In totale sono 1,48 milioni gli italiani che hanno sviluppato gli anticorpi per il Sars-CoV-2, pari al 2,5% della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze).