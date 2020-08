Cene, terreno frana sulla strada: disagi, sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco Volontari di Gazzaniga sono intervenuti a Cene per uno smottamento in via Monte Bo’, dove si è divelto il muro di contenimento di un canele ed il terreno è franato sulla strada sottostante.

I vigili del fuoco, impegnati in queste ore a causa del maltempo, bonificheranno la zona compromessa e metteranno nuovamente in sicurezza la strada.