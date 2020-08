Trofeo Garofoli Porte, Mathias Vacek supera allo sprint il campione europeo Andrew Ponomar

Rientro in Italia con successo per Mathias Vacek.

Il ceco del Team Fratelli Giorgi, reduce da alcuni successi in patria, si è aggiudicato il 6° Trofeo Garofoli Porte, prima gara del calendario juniores dopo il lockdown.

Il giovane in forza al team di Torre de’ Roveri ha attaccato sull’ultima salita in programma, seguito soltanto dal campione europeo Andrew Ponomar (Team Franco Ballerini).

Il pupillo del presidente Carlo Giorgi ha saputo poi sfruttare le proprie doti allo sprint, battendo così sul traguardo di Castelfidardo il 18enne ucraino.

In chiave bergamasca sesto posto per Giorgio Cometti (Team Fratelli Giorgi), mentre Immanuel D’Aniello (Team LVF) non è andato oltre l’ottava posizione.