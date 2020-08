Seriate, donna investita da un furgone in via Paderno

Una donna di 58 anni è stata investita domenica pomeriggio a Seriate e ha riportato una frattura piuttosto seria delle gambe.

L’incidente è avvenuto in via Paderno intorno alle 15. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata travolta da un furgone in sosta che si sarebbe mosso a causa del mancato azionamento del freno a mano da parte del conducente.

Sul posto un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso per la gravità della situazione. Non potendo l’ospedale Bolognini, che si trova poco distante, ricevere la donna in quanto troppo pieno, è stata trasferita in elicottero al Niguarda di Milano.