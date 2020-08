Portare in spalla un sacco di cemento in spalla per 170 metri è per certi versi una pazzia.

Farlo lungo una ripida rampa in mezzo al bosco, spinto da due ali festanti di folla, è senza dubbio un’esperienza unica al mondo.

È il caso della Magut Race, tradizionale evento podistico svoltosi nel pomeriggio di sabato 1 agosto nella pineta di Songavazzo.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, i muratori orobici si sono sfidati nella competizione targata Fly-Up Sport che ha arriso al bresciano Giacomo Laini.

Il “magut” di Angolo Terme ha fermato il cronometro in 1’50”, realizzando il nuovo record della gara e superando i fratelli Matteo e Paolo Visini.

Quarto posto per Eugenio Bianchi, mentre il vincitore dell’edizione 2019 Daniel Guerini non è andato oltre l’ottava posizione assoluta.

In campo femminile successo per la piariese Elisa Capponi, capace all’esordio nella prova di fermare il cronometro in 3”13 davanti alla campionessa uscente Elisa Pelliccioli e alla portacolori del team Scott Rachele Ravani.

“In un anno così difficile siamo comunque riusciti a preparare questo evento dal taglio originale e festoso, che ha riscosso ancora una volta il gradimento di atleti e pubblico – ha spiegato il presidente di Fly-Up Sport Mario Poletti -. Grazie a Italcementi e a tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

“Siamo qua per divertirci insieme, sono cinque anni che sosteniamo questa manifestazione, ormai consolidata tra i muratori bergamaschi e non solo – ha aggiunto il responsabile vendite di Italcementi Salvatore Palazzo -. Il nostro sacco che da sempre è garanzia di qualità ci piace oggi vederlo utilizzato per una gara divertente e unica nel suo genere in Italia”.