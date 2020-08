Forest Gump, Fiore del deserto o il Concerto a Bologna? La tv del 2 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 2 agosto su Rai5 alle 21.15 “Bologna, 2 agosto 1980”. In diretta da Piazza Maggiore a Bologna il Concerto che conclude la XXVI Edizione del Concorso Internazionale di Composizione che quest’anno commemora i 40 anni dalla Strage alla Stazione di Bologna. Il maestro Asher Fish dirige l’ Orchestra del Teatro Comunale nella suite per grande orchestra I Pianeti di Gustav Holst.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ragioni e sentimenti” e “Una pietosa bugia”. Nel primo, Nina ha passato la notte con Enrico ed è fiduciosa verso una loro riconciliazione finché in studio non arriva Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, loro amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico. Anche Lisa è in difficoltà riguardo al suo arrivo perché la sera prima, non sapendo dell’amicizia tra i tre, ha confessato a Diego che le piace ancora Enrico…

Nel secondo, Lisa è preoccupata perché suo padre ha fatto ricorso al Tribunale dei minori accusandola di non essere in grado di badare ai suoi figli, figuriamoci ad Aurora. Nel frattempo Enrico mette in guardia Lisa sulla sua amicizia con Diego noto sciupafemmine…

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mentori e allievi”: una vecchia amica cerca Adam per chiedergli aiuto. Il giorno del suo matrimonio, lo sposo è scomparso…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “A raccontare comincia tu”. Verrà riproposta l’intervista di Raffaella Carrà a Riccardo Muti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Forest Gump”; su Canale5 alle 21.20 “Fiore del deserto”; su Italia1 alle 21.25 “Prince of Persia: le sabbie del tempo”; su Rai4 alle 21.20 “Most beautiful island”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Legittima offesa – While she was out”; su La5 alle 21.05 “Una vita rubata”; e su Iris alle 20.55 “Mission to Mars”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 la serie “TUT – Il destino di un faraone”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.10 “The Facchinettis”; e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.