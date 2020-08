Covid, a Bergamo 9 nuovi positivi: in Lombardia 8 decessi

Dai dati delle ultime 24 ore in Lombardia si registrano 164 guariti e dimessi. Nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia, 9 a Bergamo.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia, è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 7.712, totale complessivo: 1.316.219

– i nuovi casi positivi: 35 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.676 (+164) (72.209 guariti e 1.467 dimessi)

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (-5)

– i decessi: totale complessivo: 16.815 (+8)

I nuovi casi per provincia

Milano: 10 di cui 5 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 4

Como: 1

Cremona: 4

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 3

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1