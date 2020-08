Atalanta, dedica per il terzo posto all’assente Ilicic che ringrazia: “Grandi”

Non è ancora chiaro quale sia il male, fisico o psicologico, che affligge il Josip Ilicic. È ben visibile, invece, l'affetto dei compagni per il numero 72 di Gasperini.

Al termine della sconfitta contro l'Inter di sabato sera, che permette comunque ai nerazzurri di chiudere al terzo posto e di qualificarsi per la seconda stagione consecutiva in Champions League, è arrivato un messaggio speciale, prima in campo e poi sui social.

Sul prato del Gewiss Stadium i giocatori della Dea hanno portato una riproduzione della Coppa con tanto di scritta per Bergamo e con essa una maglia proprio di Ilicic, assente allo stadio.

Su Intagram, invece, spazio alla dedica del capitano Papu Gomez che ha voluto coinvolgere il compagno:

Dimostrazioni d'affetto che hanno scaldato il cuore dello sloveno, che ha replicato con un post per ringraziare: