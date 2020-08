Open Pasticceria Fantoni, Samuel Vincent Ruggeri si aggiudica il titolo

“Nemo propheta in patria est”, affermano i Vangeli, tranne Samuel Vincent Ruggeri che si è aggiudicato l’Open Pasticceria Fantoni.

Il 18enne di Albino ha smaltito velocemente la sconfitta nella semifinale dei play-off di Serie A1 vincendo il torneo organizzato dal Tennis Club Altopiano.

Sulla terra rossa di Clusone il portacolori del TC Crema si è imposto in finale sul compagno di allenamenti Leonardo Manenti al termine di una sfida avvincente.

Dopo aver perso il primo set per 6-2, il giovane seriano ha saputo resistere conquistando il secondo gioco per 7-6 e aggiudicarsi così il titolo grazie al successo nel tie-break per 10-7.

Ruggeri sarà ora impegnato a Genova nel match di ritorno con il Park Tennis con l’obiettivo di continuare a sognare la conquista del titolo italiano a squadre.