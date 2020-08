Omaggio a Celentano, La sai l’ultima? o L’esorcista 2? La tv del 1° agosto

Per la prima serata in tv, sabato 1° agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Una storia da cantare – Adriano Celentano”. Una serata con molte delle sue canzoni più belle, con tanti ricordi e anche qualche spicciolo di attualità. Perchè il re, Adriano, regna ancora sulla musica italiana. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la replica de “La sai l’ultima?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Lei è la mia pazzia”; su RaiTre alle 21.25 “Per qualche dollaro in più”; su Italia 1 alle 21.25 “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva”; su La7 alle 21.15 “Sindrome cinese”; su Rai4 alle 21.20 “The Expatriate”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mai stata meglio”; su Iris alle 20.55 “Basic instinct 2”; e su Italia2 alle 21.15 “Esorcista 2 – L’eretico”.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “L’isola della luce”, dramma musicale dedicato ad Apollo su libretto di Vincenzo Cerami, con il Premio Oscar Nicola Piovani che dirigerà un ensemble (9 maestri), due quartetti di archi, un contrabbasso, due voci (Tosca e Massimo Popolizio), un soprano e coro (10 elementi).

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation Island”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.