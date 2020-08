Atalanta-Inter, la diretta del match

Ultima fatica di campionato per l’Atalanta, che cerca i tre punti per chiudere al secondo posto e scrivere una nuova pagina di storia. Contro l’Inter, al Gewiss Stadium, sarà infatti uno spareggio per raggiungere la piazza d’onore, alle spalle dei campioni d’Italia della Juventus.

La diretta del match:

Il primo tempo

50′- Il primo tempi finisce qua: Atalanta-Inter 0-2.

45′- Ci saranno 5′ di recupero.

43′- Giallo a Toloi per un intervento su Toloi.

41′- Grande occasione per l’Atalanta! Cross di Gosens e tiro al volo di Pasalic respinto con la schiena da Young a un metro dalla riga di porta.

32′- Batti e ribatti nell’area interista, alla fine il cross di Gosens viene arpionato da Handanovic, attento come sempre.

25′- Djimsiti in ritardo su Gagliardini: ammonito.

20′- Grandissimo gol di Young, raddoppio dell’Inter: l’inglese rientra dalla sinistra e piazza un destro a giro semplicemente perfetto, forte e preciso, che batte Sportiello.

11′- Atalanta pericolosa: cross basso di Pasalic dalla sinistra, Zapata in scivolata non ci arriva e finisce contro Handanovic, che invece la palla l’ha presa. Per fortuna lo scontro è senza conseguenze.

4′- Non ce la fa Gollini, lo scontro gli ha causato un dolore al ginocchio: al suo posto Sportiello.

2′- Inter subito in vantaggio: ha segnato D’Ambrosio. Corner di Young, Gollini si scontra con Gosens e il terzino interista deposita in rete comodamente di testa.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA: (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Gosens,de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini.

INTER: (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.